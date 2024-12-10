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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

ВМС Израиля провели операцию по уничтожению сирийских кораблей в Латакии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - ВМС Израиля осуществили крупномасштабную операцию по ликвидации кораблей, ранее принадлежавших правительственным силам Сирии, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на военные источники.

"Прошлой ночью израильские ВМС провели крупную операцию по уничтожению военного флота бывшего режима президента Сирии Башара Асада", - информирует издание.

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По сведениям от источников, израильские ракетные катера уничтожили многочисленные сирийские корабли с противокорабельными ракетами, размещенные в провинции Латакия, в том числе в порту Латакии.

Целью атаки было не допустить попадание средств сирийских ВМС к враждебным Израилю силам.

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Кроме того, израильские ВВС наносят активные удары по военным объектам на сирийской территории.

Хроника 08 – 10 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Израиль Сирия Латакия
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