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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Армия обороны Израиля за последние дни ударила по 320 объектам в Сирии

Армия обороны Израиля за последние дни ударила по 320 объектам в Сирии
Вертолет сирийских ВВС
Фото: Anadolu / Contributor via Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по 320 сирийским стратегическим объектам после перехода власти в Сирии к вооруженной оппозиции, сообщает во вторник The Times of Israel.

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По оценкам ЦАХАЛ, израильские военные уничтожили "более 70% военного потенциала" армии Сирии.

В частности, удары пришлись по сирийским средствам ПВО, ракетным складам, БПЛА, вертолетам, реактивным истребителям, танкам, радиолокаторам и кораблям.

Кроме того, в ходе атак израильтяне нанесли удары по ряду объектов, на которых, по их мнению, могло находиться химическое оружие.

Целью атак было не допустить попадания средств сирийских ВС к враждебным Израилю силам.

В ночь на вторник, по словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, израильские ВМС провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии.

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой. Также поступали сообщения об операциях израильской армии в южных районах Сирии.

Хроника 08 – 10 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Израиль Сирия
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