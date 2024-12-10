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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Глава Центрального командования США посетил американские базы в Сирии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США Майкл Курилла провел встречи на американских военных базах в Сирии, сообщило во вторник CENTCOM.

"Сегодня генерал Курилла на нескольких базах в Сирии провел встречи с военачальниками, военнослужащими США, а также с нашими партнерами по коалиции против группировки ИГ (запрещена в РФ): Сирийскими демократическими силами", - говорится в сообщении.

Курилле доложили об обстановке в регионе, а также о ходе борьбы против ИГ.

В CENTCOM отметили, что после посещения баз в Сирии американский военачальник отправился в Багдад, где провел переговоры с иракским руководством.

США Багдад Сирия CENTCOM
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