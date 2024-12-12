Глава Центрального командования вооруженных сил США посетил Бейрут

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла в среду побывал в Бейруте для наблюдения за выводом первых израильских сил из Ливана в рамках достигнутого в ноябре соглашения о прекращении огня.

Согласно сообщению CENTCOM в соцсети X, Курилла посетил штаб наблюдения за прекращением огня в Бейруте и встретился с командующим вооруженными силами Ливана генералом Джозефом Ауном.

Курилла присутствовал там, чтобы наблюдать за "продолжающимся выводом первых сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пополнением Ливанских вооруженных сил в Аль-Хиаме в рамках соглашения", отметили в CENTCOM.

"Это важный первый шаг для реализации прочного прекращения боевых действий, закладывающих основу для дальнейшего прогресса", - заявил глава CENTCOM.

Кроме того, Курилла и Аун обсудили партнерство Ливанских вооруженных сил и CENTCOM, а также нынешнюю ситуацию в Сирии и "ее влияние на стабильность в регионе".

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу в конце ноября. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.