Трамп назначил главу Федеральной торговой комиссии США

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп назначил Эндрю Фергюсона председателем Федеральной торговой комиссии (FTC).

"Эндрю доказал, что противостоит цензуре в сфере высоких технологий и защищает свободу слова в нашей великой стране", - написал Трамп в социальной сети Truth.

"Эндрю будет первым в истории нашей страны председателем FTC, выступающим за инновации", - добавил он.

Будущий американский президент отметил, что Фергюсон, который совсем недавно занимал должность генерального прокурора штата Вирджиния, был адвокатом по антимонопольным спорам в различных юридических фирмах Вашингтона. Он также был главным адвокатом лидера республиканцев в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла (сенатор от штата Кентукки).

На данный момент Фергюсон является членом Федеральной торговой комиссии, поэтому сможет приступить к исполнению обязанностей председателя сразу после инаугурации Трампа.