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Трамп заявил, что решит украинский конфликт, "если сможет"

Трамп заявил, что решит украинский конфликт, "если сможет"
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что активно работает над поиском решения конфликта на Украине.

"Трамп заявил, что активно работает над решением конфликта", - сообщает телеканал.

По словам избранного президента, кризис удастся преодолеть, "если я смогу сделать это".

При этом, как отмечается в сообщении NBC News, он предупредил, что Украина "возможно", при нем не будет получать так много военной помощи, как сейчас.

Ранее в воскресенье Трамп заявил о необходимости поторопиться с урегулированием украинского конфликта.

Украина США Дональд Трамп
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