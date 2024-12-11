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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Хаменеи обвинил США и Израиль в приходе вооружённой оппозиции в Сирии к власти

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что захват власти в Сирии вооружённой оппозицией организовали США и Израиль.

"Не должно быть сомнений в том, что произошедшее в Сирии спланировали в командных пунктах в США и Израиле. У нас есть свидетельства тому", - приводит телеканал "Пресс-ТВ" слова аятоллы.

"Одна из стран-соседей Сирии тоже сыграла роль, но основные заговорщики - США и сионистский режим", - уточнил Хаменеи.

Кроме того, аятолла отверг предположения, что смена власти в Сирии ослабила проиранский "фронт сопротивления" в регионе и самом Иране.

На прошлой неделе вооружённая оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Во вторник сообщалось, что сформировать временное сирийское правительство поручено Мухаммеду Баширу, ранее возглавлявшему так называемое правительство национального спасения. Башир - инженер, он также имеет богословское образование.

Хроника 08 – 11 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Али Хаменеи Иран Израиль США Сирия
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