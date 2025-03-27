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Израильская авиация нанесла удары по сирийскому порту Латакия

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ВВС Израиля осуществили серию ударов по городу и порту Латакия на западе Сирии, сообщает в четверг телеканал TRT World.

Согласно сообщению, сирийские власти проверяют территорию, которая подверглась атаке, на предмет пострадавших среди населения. Минобороны Сирии пока не отреагировало на происшествие.

По данным информационных источников, близких к сирийской оппозиции, израильские ВВС атаковали склады с боеприпасами, которые находились в порту в северных предместьях города. При налете нанесен сильный ущерб, склады разрушены.

В предыдущий раз Израиль бомбил портовую зону Латакии в декабре.

Израиль в последние месяцы периодически наносит удары по военным объектам в Сирии для ослабления военного потенциала новых сирийских властей, пришедших на смену экс-президенту Башару Асаду.

Израиль Латакия Сирия
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