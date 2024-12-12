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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Россия сохранила полноценные отношения с Турцией, несмотря на сирийский кризис

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Двусторонние отношения между Россией и Турцией идут своим чередом, несмотря на сирийский кризис, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Двусторонние отношения не прерываются, как вы знаете, мы ведем с Турцией диалог по всем вопросам", - ответил он на вопрос журналистов, испортились ли российско-турецкие отношения в связи с сирийским кризисом.

Он напомнил, что недавно глава МИД Сергей Лавров встречался с турецким коллегой в Дохе. "Есть своя повестка дня, которая включает и Турцию, и мы будем продолжать обсуждать с ними все региональные проблемы", - заявил замминистра.

МИД Александр Грушко Сергей Лавров Турция Сирия
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