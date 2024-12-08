В Турции заявили о переходе власти в Сирии в новые руки

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Турция исходит из того, что в Сирии проходит процесс смены власти, заявил в воскресенье глава турецкого МИД Хакан Фидан.

"Режим Асада рухнул, контроль над страной переходит в новые руки", - сказал он журналистам в Дохе в воскресенье.

По мнению Фидана, президент Сирии Башар Асад, "вероятно, находится за пределами сирийской территории".

Министр подчеркнул, что Турция контактирует с действующими в Сирии военизированными группировками. По его словам, это делается, чтобы террористическая группировка ИГ (запрещена в России), равно как и курдские группировки на севере Сирии "не смогли воспользоваться создавшейся ситуацией".