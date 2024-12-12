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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В Брюсселе не стали комментировать встречу Макрона и премьера Польши по Украине

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В ЕС не комментируют встречу президента Франции Эммануэля Макрона и польского премьера Дональда Туска по Украине, но готовы содействовать их усилиям, заявила Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы полностью расположены координировать любые усилия", - сказала Хиппер в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать консультации французского и польского руководителей.

При этом представитель Каллас повторила позицию ЕС о намерении "поддерживать Украину всеми необходимыми средствами".

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, Макрон и Туск планировали рассмотреть в четверг в Варшаве "идею потенциальной отправки европейских военных в рамках обсуждения того, как укрепить Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

Речь идет о возможности развертывания миротворческих сил на Украине после окончания конфликта, пояснило агентство со ссылкой на осведомленные источники.

ЕС Польша Дональд Туск Эммануэль Макрон Украина Франция
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