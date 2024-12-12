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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Макрон и премьер Польши обсудят ввод миротворцев на Украину после конфликта

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск в четверг в Варшаве обсудят возможность развертывания миротворческих сил на Украине после окончания конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Как заявили собеседники агентства, Туск и Макрон "рассмотрят идею потенциальной отправки европейских военных в рамках обсуждения того, как укрепить Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

Источники отметили, что "предложение об отправке миротворческих сил будет зависеть от достижения соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией".

Ранее Туск заявлял, что переговоры о достижении мира могут начаться этой зимой.

При этом офис президента Франции сообщил, что Макрон отправится в Варшаву, чтобы обсудить поддержку Киева в контексте переизбрания Дональда Трампа президентом США и председательства Польши в ЕС в первой половине 2025 года.

Франция Эммануэль Макрон Польша Дональд Туск Украина
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