Макрон считает, что Киев должен проявить реализм в случае переговоров

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выразил убеждение, что в случае переговоров по украинскому урегулированию Киеву надлежит занять реалистичную позицию по территориальным вопросам.

Излагая в понедельник французским послам свои внешнеполитические приоритеты на 2025 год, он заявил, что украинским властям следует "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", так как "только они сами могут их вести" в поиске урегулирования конфликта.

"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", а европейцам придется "выстроить гарантии безопасности" для Украины, что будет "их главной обязанностью", приводит газета Le Figaro выдержки из доклада французского президента.

При этом Макрон отметил, что "не будет быстрого и легкого решения по Украине". "Новый американский президент и сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никакого шанса выиграть что-либо, если Украина проиграет", - сказал он.

Макрон добавил, что "капитуляция Украины не пошла бы на пользу ни европейцам, ни американцам".

По его мнению, авторитет Запада будет подорван, если он пойдет на "компромисс из-за усталости" от конфликта.