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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Токио проведет эксперимент с 4-дневной рабочей неделей для повышения рождаемости

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Токийская префектура разрешит своим сотрудникам работать по четыре дня в неделю в рамках эксперимента, призванного переломить тенденцию к снижению рождаемости в Японии, где население в этом году может сократиться 16-й год подряд, пишет Financial Times.

За 2012-2022 годы число новорожденных в Токио упало более чем на 15%, а в 2024 году может впервые с 1899 года составить меньше 700 тыс., несмотря на все усилия правительства, включающие денежное стимулирование многодетных семей, налоговые льготы и строительство новых детских садов.

Эксперимент начнется в апреле 2025 года. Сотрудники, работающие в префектуре Токио, смогут регулировать свой рабочий график так, чтобы полностью освободить еще один день каждую неделю. Подобные эксперименты уже проводятся в других префектурах Японии.

"Мы продолжим пересматривать свой стиль работы, чтобы никому не пришлось жертвовать карьерой из-за таких жизненных событий, как рождение ребенка и уход за ним", - заявила губернатор Токио Юрико Коикэ на заседании городского собрания, где были анонсированы планы по введению четырехдневной недели.

Энтузиазм Коикэ отчасти объясняется ее взаимодействием с британской некоммерческой организацией 4 Day Week Global, пропагандирующей преимущества четырехдневной рабочей недели и проводящей эксперименты по всему миру.

Основательница 4 Day Week Global Шарлотта Локхарт отметила схожесть результатов таких экспериментов, которые уже были проведены в 20 странах, находящихся на разных этапах экономического развития, с разными политическими системами и социальными ожиданиями в отношении работы (включая ЮАР, Бразилию и Германию).

"Производительность труда повышается, способность привлекать и удерживать персонал улучшается, а количество больничных дней сокращается примерно в два раза, - сказала Локхарт. - Выгоды весьма материальны".

Постоянство результатов обусловлено тем, что в любом контексте и в любой стране люди говорят, что им не хватает свободного времени, добавила она, отметив, что власти Японии называют этот фактор одной из причин низкой рождаемости.

Токио Япония
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