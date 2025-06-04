Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Жители Японии в 2024 году впервые за время наблюдений родили за год менее 700 тыс. детей - 686 тыс., сообщает в среду Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

По сравнению с 2023 годом рождаемость упала еще на 5,7%.

Таким образом, поясняет агентство, суммарный коэффициент рождаемости в Японии опустился в 2024 году до рекордно низкого показателя в 1,15. Отмечается, что в 2023 году этот коэффициент был на отметке 1,2. При этом суммарный коэффициент рождаемости и число новорожденных в этой стране уменьшаются уже девять лет подряд.

Детей, рожденных в Японии иностранными гражданами, при подсчете этих данных не учитывали.

Между тем количество зарегистрированных браков выросло на более чем 10 тыс. по сравнению с 2023 годом и достигло в 2024 году 485 тыс.

Смертность достигла рекордно высокого показателя впервые с момента окончания Второй мировой войны: за 2024 год в Японии скончалось более 1,6 млн человек.

Уровень рождаемости в Японии продолжает падать с 1973 года, когда он составлял 2,09 млн детей в год. В 2016 году родилось менее 1 млн, а в 2022 году - менее 800 тыс.

Вместе с тем после 2008 года население Японии неуклонно сокращается ввиду невысокого уровня рождаемости.