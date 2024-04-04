Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Введение четырехдневной рабочей недели поддерживают около половины россиян

Не хотели бы введения четырехдневки 30% опрошенных

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (49%) поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что чаще всех к такой идее одобрительно относятся сограждане в возрасте до 34 лет (65%).

Согласно опросу, женщины чаще мужчин высказывается в пользу четырехдневной рабочей недели - 52% и 47% респондентов соответственно.

В РоссииВ Госдуме заявили о неактуальности идеи четырехдневной рабочей неделиЧитать подробнее

По данным SuperJob.ru, почти три четверти респондентов (71%) уверены, что, работая четыре дня в неделю, они могли бы выполнять аналогичный объем работ, как и в рамках нынешней стандартной пятидневной недели, среди сограждан до 34 лет эта доля составляет 82%.

В свою очередь, почти каждый пятый (18%) сомневается в своей возможности выполнять тот же объем работ за четыре рабочих дня, затрудняется что-то сказать по этому поводу каждый девятый (11%).

По данным SuperJob.ru, не хотели бы введения четырехдневки около трети россиян (30%), каждый пятый (21%) затрудняется определиться со своей позицией.

Опрос был проведен в период с 8 марта по 1 апреля 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 379 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ
Военная операция на Украине

Более 9 тыс. детей вывезли из Белгородской области

Пять БПЛА сбито за ночь над Белгородской и Тульской областями

Нападение на Crocus City Hall

Шойгу заявил Лекорню об украинском следе в теракте в Crocus City Hall

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Министры обороны РФ и Франции отметили готовность к диалогу по Украине

Роскомнадзор заявил, что WhatsApp на территории РФ не блокируется

Два человека погибли и 15 пострадали из-за непогоды в Москве

Два человека погибли и 15 пострадали из-за непогоды в Москве

В МВД объяснили очереди на экзамен в отделениях ГИБДД Москвы

"Билайн" предложил законодательно ограничить число регистрируемых на один паспорт сим-карт

Что произошло за день: среда, 3 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });