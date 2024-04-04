Введение четырехдневной рабочей недели поддерживают около половины россиян

Не хотели бы введения четырехдневки 30% опрошенных

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (49%) поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что чаще всех к такой идее одобрительно относятся сограждане в возрасте до 34 лет (65%).

Согласно опросу, женщины чаще мужчин высказывается в пользу четырехдневной рабочей недели - 52% и 47% респондентов соответственно.

По данным SuperJob.ru, почти три четверти респондентов (71%) уверены, что, работая четыре дня в неделю, они могли бы выполнять аналогичный объем работ, как и в рамках нынешней стандартной пятидневной недели, среди сограждан до 34 лет эта доля составляет 82%.

В свою очередь, почти каждый пятый (18%) сомневается в своей возможности выполнять тот же объем работ за четыре рабочих дня, затрудняется что-то сказать по этому поводу каждый девятый (11%).

По данным SuperJob.ru, не хотели бы введения четырехдневки около трети россиян (30%), каждый пятый (21%) затрудняется определиться со своей позицией.

Опрос был проведен в период с 8 марта по 1 апреля 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 379 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.