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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

США намерены ввести санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" из-за участия в ней РФ

Сербский президент опасается, что это может повлиять на отношения с Россией

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США планируют в ближайшее время ввести санкции в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), что может отразиться на сербско-российских отношениях.

Вучич пояснил, выступая в прямом эфире телеканала Informer TV, что санкции против NIS связаны с тем, что доли в ней принадлежат российским участниками.

По его словам, одним из решений является сокращение российской доли в NIS до уровня менее 50%.

"Это создает проблемы с нашими российскими друзьями, как политические, так и любого другого рода", - посетовал президент.

Согласно официальным данным, российская "Газпромнефть" владеет 50% акций NIS, "Газпром" - 6,15%, Сербия - 29,87%.

Вучич сказал, что "они (США - ИФ) должны указать нам крайний срок".

"Мы ожидали этого полтора года назад от Европейского союза. Этого не произошло, но это исходит от Америки", - добавил сербский лидер.

Александр Вучич Газпром США Сербия
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