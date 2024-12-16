Вучич объявил о начале переговоров по санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии"

Президент Сербии Александр Вучич Фото: Antoine Gyori/Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград в понедельник начинает переговоры со всем заинтересованными сторонами по вопросам планируемых США санкций в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS).

Он отметил, что для руководства страны важно, чтобы люди в Сербии "никоим образом не чувствовали проблемы".

"Мы будем вести себя соответственно и уже завтра начнем переговоры и с американцами, с русскими, и со всеми остальными", - сказал президент в видеообращении поздно вечером в воскресенье.

Он сообщил, что уже обсудил с руководством спецслужб действия на случай введения санкций для обеспечения безопасности населения.

На минувшей неделе Вучич заявил, что США планируют в ближайшее время ввести санкции в отношении NIS.

Вучич сказал, что "они (США - ИФ) должны указать нам крайний срок".

По его словам, одним из решений является сокращение российской доли в NIS до уровня менее 50%.