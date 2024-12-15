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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Избранный грузинский президент считает, что за акциями протеста стоят внешние силы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Избранный грузинский президент Михаил Кавелашвили считает, что за акциями протеста и действиями оппозиции стоят внешние силы.

В эфире грузинской телекомпании "Имеди" в воскресенье Кавелашвили назвал "абсурдом" разговоры о том, что прошедшие 26 октября парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы.

По его словам, если бы процесс был здоровым, и если бы оппозиционные партии, прошедшие в парламент (4 субъекта) действительно были бы оппозиционными и беспокоились бы о национальных интересах, то имея в парламенте 60-65 мест они могли бы принимать участие в решении множества жизненно важных для страны вопросов.

Но, считает Кавелашвили, эти партии "служат внешним интересам и выполняют заказы из-за рубежа и, к сожалению, в это включена и президент (Саломе Зурабишвили)".

Комментируя вопрос о том, что со стороны некоторых участников акций протеста были слышны нападки на грузинскую патриархию, он выразил мнение, что и в этом случае подобные действия инспирируются извне.

По его словам, патриархия является сильным институтом в Грузии и естественно те, кто хочет разделить общество, чтобы продвигать свои интересы, будут ударять по сильным институтам.

Также Кавелашвили заявляет, что определенные силы, у которых было влияние на прежние власти Грузии, хотят вернуть это влияние.

С этим, как он считает, связаны и угрозы введения санкций против властей Грузии, двойные стандарты, недружественное отношение.

"Это не конкретные страны", - сказал Кавелашвили, отметив, что речь идет об определенных силах.

Протесты в Тбилиси

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Михаил Кавелашвили Грузия
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