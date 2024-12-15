Кавелашвили заявил, что Грузия хочет стать членом ЕС при учете национальных интересов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил что Грузия хочет стать членом Европейского союза, но в то же время у страны есть свои национальные интересы.

"Мы хотим стать членом ЕС, но в то же время у нас есть свои национальные интересы", - сказал Кавелашвили в воскресенье в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Комментируя акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, он отметил, что хотел бы объяснить тем гражданам, которые участвуют в акциях искренне, что власти Грузии не только не отказываются от ЕС, а наоборот настроены на вступление, однако настроения (среди европейских политиков) должны поменяться.

По его словам, в отношении Евросоюза у властей Грузии "запланирован четкий долгосрочный процесс", и Грузия стремится в ЕС.

При этом Кавелашвили напомнил, что глава грузинского правительства заявил о том, что Грузия сейчас же подпишет документ (о начале переговоров по вступлению) с ЕС, если поступит из Брюсселя такое предложение.