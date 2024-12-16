Председатель правления госкомпании "Автодор" подпал под санкции ЕС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко включен в санкционный список Евросоюза.

Согласно публикации в Официальном журнале ЕС, основанием для его включения в санкционный список стало, в частности, предоставление бесплатного провоза помощи по сети "Автодора" в сторону зоны военной операции, а также деятельность госкомпании по восстановлению дорог на территории присоединенных регионов.

Пресс-служба "Автодора" ранее сообщала, что в 2025 году госкомпания планирует восстановить в этих регионах 770 км дорог.

Госкомпания "Автодор" управляет сетью федеральных автотрасс протяженностью 5 тыс. км, в том числе более 3 тыс. км платных. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), А-105 подъездная дорога к аэропорту Домодедово и А-107 "Московское малое кольцо", а также строящаяся М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с продлением до Екатеринбурга и далее - до Тюмени.