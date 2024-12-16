Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

ЕС ввел санкции против руководства "Газстройпрома" и "Газпром флота"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции в отношении четырех руководителей российских специализированных дочерних компаний газовой отрасли.

В том числе под санкции попали генеральный директор подрядной строительной организации АО "Газстройпром" Николай Ткаченко, гендиректор дочерней компании "Газпрома" ООО "Газпром флот" Юрий Шамалов, гендиректор ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников и председатель совета директоров этой компании Алексей Кахидзе.

Причина включения в секционный список одна - связь с энергетическим сектором, который является важным источником доходов бюджета России.

ООО "Газпром СПГ технологии" - специализированная компания в составе группы "Газпром", назначенная единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО "Газпром".

Также под санкции подпал нефтетрейдер Нильс Трост (гражданин Нидерландов) и связанная с ним компания Paramount Energy & Commodities DMCC в связи с тем, что в июне 2022 года эта структура организовала торговлю российской нефтью, в том числе, выше "ценового потолка". Помимо этого, в санкционном списке значатся ООО "Инвестнефтетрейд" (Москва), судоходная компания ООО "Прайм Шиппинг" и ее глава Игорь Ганин и руководитель АО "Роснефтефлот" Алексей Нефедов.

Газпром Газстройпром Евросоюз Газпром флот Юрий Шамалов Николай Ткаченко Газпром СПГ технологии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, упав ниже 2426п

Австралийский регулятор подал иск к HSBC из-за слабых мер защиты клиентов от мошенников

ЦБ РФ пересмотрит индикатор рыночных условий по ипотеке от застройщика

ЦБ РФ пересмотрит индикатор рыночных условий по ипотеке от застройщика

Лагард заявила, что худший период инфляции для еврозоны позади

Лагард заявила, что худший период инфляции для еврозоны позади

Расходы России на оборону достигли 32,5% федерального бюджета

LSE переживает самый большой отток компаний со времен кризиса 2009 года

LSE переживает самый большой отток компаний со времен кризиса 2009 года

В Москве схему развития Центрального транспортного узла утвердят до июля 2025 года

В Москве схему развития Центрального транспортного узла утвердят до июля 2025 года

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч

Биткойн обновил исторический максимум и превысил $106 тысяч
Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });