ЕС ввел санкции против руководства "Газстройпрома" и "Газпром флота"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции в отношении четырех руководителей российских специализированных дочерних компаний газовой отрасли.

В том числе под санкции попали генеральный директор подрядной строительной организации АО "Газстройпром" Николай Ткаченко, гендиректор дочерней компании "Газпрома" ООО "Газпром флот" Юрий Шамалов, гендиректор ООО "Газпром СПГ технологии" Иван Кожевников и председатель совета директоров этой компании Алексей Кахидзе.

Причина включения в секционный список одна - связь с энергетическим сектором, который является важным источником доходов бюджета России.

ООО "Газпром СПГ технологии" - специализированная компания в составе группы "Газпром", назначенная единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО "Газпром".

Также под санкции подпал нефтетрейдер Нильс Трост (гражданин Нидерландов) и связанная с ним компания Paramount Energy & Commodities DMCC в связи с тем, что в июне 2022 года эта структура организовала торговлю российской нефтью, в том числе, выше "ценового потолка". Помимо этого, в санкционном списке значатся ООО "Инвестнефтетрейд" (Москва), судоходная компания ООО "Прайм Шиппинг" и ее глава Игорь Ганин и руководитель АО "Роснефтефлот" Алексей Нефедов.