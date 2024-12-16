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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

В Тбилиси у главной новогодней елки возобновилась акция протеста

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста против политики властей, проходящая в центре Тбилиси с 28 ноября, возобновилась в эти часы у здания парламента, где городская мэрия зажгла иллюминацию на главной новогодней елке страны.

На проспекте Руставели собрались несколько сотен человек. Они намерены продолжать протест, пока власти не выполнят их главное требование о назначении новых парламентских выборов.

Ранее в понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил на брифинге, что ежедневно протесты проводит стабильное количество людей - несколько сотен человек.

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"Повестка дня этих людей, требующих проведения новых выборов, не совпадает с повесткой дня большинства населения Грузии", - сказал Папуашвили. Он обратил внимание, что участники протеста для пополнения своих рядов и обозначения перед телекамерами масштабности протестного движения начали в последние дни проводить шествия "то юристов, то дедушек и бабушек, то любителей вставать рано по утрам".

Накануне были проведены несколько подобных шествий по улицам Тбилиси, в частности, болельщиков футбольных клубов "Реал" и "Барселона", а в эти часы группа протестующих направляется к зданию Общественного телевещания Грузии с требованием передать им все 24 часа эфира.

Грузия Тбилиси
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