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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Страны ЕС обсуждали возможные санкции против грузинских официальных лиц

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация в Грузии развивается не в пользу народа, и Совет ЕС по иностранным делам затронул тему санкций в отношении представителей грузинских властей, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы обсуждали санкции в отношении грузинских официальных лиц, которые несут ответственность за репрессии против мирных манифестаций", - сказала высокий представитель Евросоюза по иностранным делам в понедельник в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы ограничили наши политические контакты, и мы прекратили всю финансовую помощь правительству", - напомнила Каллас.

Глава европейской дипломатии заявила о продолжении поддержки грузинского народа, в том числе через "переориентацию финансирования для гражданского общества, населения, независимых СМИ".

"Будущее Грузии должно создаваться для его народа", - сказала Каллас.

ЕС Кая Каллас
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