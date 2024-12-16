Новая глава дипломатии ЕС не видит места для РФ и Ирана в будущем Сирии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В ходе дипломатических контактов с новыми властями Сирии ЕС доведет до них свои основополагающие пожелания по обустройству страны, исключающему влияние РФ и Ирана, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Это самой Сирии надлежит управлять данным процессом. Речь идет об уважении воли сирийского народа во всем его разнообразии, и это важно. Экстремизму, России, Ирану не должно быть места в будущем Сирии", - сказала Каллас в понедельник в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.