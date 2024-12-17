Мишустин сообщил о ведущей роли России в товарообороте Белоруссии и Армении

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил ведущую роль России в товарообороте Белоруссии, Армении и других стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

"По итогам третьего квартала наша страна занимает первое место в товарообороте Беларуси (52,7%) и Армении (41,1%) и второе - в торговле с Казахстаном (18,7%), Узбекистаном (18%), Киргизией (23%)", - сообщил Мишустин в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

Он уточнил, что "Россия остается крупнейшим поставщиком для государств СНГ, обеспечивая их товарами и ресурсами, необходимыми для устойчивого развития, и, как крупнейшая экономика в регионе, является значимым рынком сбыта".

"Уровень жизни людей всегда зависит от состояния экономики государства, развития ее секторов, ситуации с занятостью, качества деловой среды и многих других аспектов. Все эти направления в фокусе нашего с коллегами по СНГ постоянного внимания", - подчеркнул премьер-министр РФ.