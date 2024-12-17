Мишустин заявил, что страны СНГ являются ключевыми партнерами России

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Страны-члены Содружества Независимых Государств (СНГ) являются ближайшими союзниками и ключевыми партнерами России, а использование сильных сторон друг друга дает новые возможности для развития, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Государства Содружества для России (...) - это ключевые партнеры и ближайшие союзники. И расширение торговых и гуманитарных связей между соседними странами является естественным процессом", - сказал Мишустин в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

Он также выразил мнение, что "общими усилиями проще противостоять вызовам, которые стоят перед нашими странами, и решать задачи по повышению качества жизни граждан и укреплению экономик", при этом "объединение усилий, использование сильных сторон друг друга дают новые возможности для развития".

"Многое из того, что мы привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся в наших взаимоотношениях с партнерами по СНГ, - это результат многолетней работы на площадке Содружества", - подчеркнул глава российского кабмина.

Он отметил, что в рамках председательства РФ в СНГ "мы вместе с коллегами решали амбициозные интеграционные задачи по дальнейшему укреплению взаимодействия, которые обозначил президент России в соответствующей Концепции".

"Приняты значимые документы в области энергетики, транспорта, интеллектуальной собственности. Прошли яркие события в сфере науки и образования, культуры, спорта. Но, конечно, более трети запланированных мер были именно экономической направленности, касались вопросов продовольственной безопасности, стимулирования деловой активности бизнеса, модернизации транспортно-логистического комплекса, промышленной кооперации, инноваций и цифровизации", - уточнил Мишустин.

"Мы настроены на запуск в этих сферах совместных проектов, которые будут полезны, если хотите - выгодны, всем участникам", - резюмировал он.