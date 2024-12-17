Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Мишустин заявил, что страны СНГ являются ключевыми партнерами России

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Страны-члены Содружества Независимых Государств (СНГ) являются ближайшими союзниками и ключевыми партнерами России, а использование сильных сторон друг друга дает новые возможности для развития, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Государства Содружества для России (...) - это ключевые партнеры и ближайшие союзники. И расширение торговых и гуманитарных связей между соседними странами является естественным процессом", - сказал Мишустин в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

Он также выразил мнение, что "общими усилиями проще противостоять вызовам, которые стоят перед нашими странами, и решать задачи по повышению качества жизни граждан и укреплению экономик", при этом "объединение усилий, использование сильных сторон друг друга дают новые возможности для развития".

"Многое из того, что мы привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся в наших взаимоотношениях с партнерами по СНГ, - это результат многолетней работы на площадке Содружества", - подчеркнул глава российского кабмина.

Он отметил, что в рамках председательства РФ в СНГ "мы вместе с коллегами решали амбициозные интеграционные задачи по дальнейшему укреплению взаимодействия, которые обозначил президент России в соответствующей Концепции".

"Приняты значимые документы в области энергетики, транспорта, интеллектуальной собственности. Прошли яркие события в сфере науки и образования, культуры, спорта. Но, конечно, более трети запланированных мер были именно экономической направленности, касались вопросов продовольственной безопасности, стимулирования деловой активности бизнеса, модернизации транспортно-логистического комплекса, промышленной кооперации, инноваций и цифровизации", - уточнил Мишустин.

"Мы настроены на запуск в этих сферах совместных проектов, которые будут полезны, если хотите - выгодны, всем участникам", - резюмировал он.

Михаил Мишустин СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ выразил надежду на развитие отношений дружбы с Сирией

Что произошло за день: понедельник, 16 декабря

Дерипаска подал в суд иск к Романовой, Фельгенгауэр, Плющеву и Певчих

Авиакомпания "ЮТэйр" подпала под санкции ЕС

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки

С сентября выплаты за участие в боевых действиях увеличились в 1,5 раза

Путин заявил о невозможности до бесконечности повышать расходы на оборону

Путин заявил о невозможности до бесконечности повышать расходы на оборону
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии105 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });