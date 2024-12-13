Кабмин РФ направит еще более 10 млрд руб. на льготное кредитование аграриев

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительно более 10 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства пойдут на субсидирование льготных займов, предоставленных предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции, уточняется в сообщении.

Всего на субсидирование таких кредитов в 2024 году было направлено около 300 млрд рублей. Источником дополнительного финансирования стали средства, зарезервированные в федеральном бюджете на развитие сельского хозяйства.

Льготное кредитование является одной из наиболее востребованных мер господдержки АПК.