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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Кабмин РФ направит еще более 10 млрд руб. на льготное кредитование аграриев

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительно более 10 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства пойдут на субсидирование льготных займов, предоставленных предприятиям АПК на производство и переработку сельхозпродукции, уточняется в сообщении.

Всего на субсидирование таких кредитов в 2024 году было направлено около 300 млрд рублей. Источником дополнительного финансирования стали средства, зарезервированные в федеральном бюджете на развитие сельского хозяйства.

Льготное кредитование является одной из наиболее востребованных мер господдержки АПК.

Михаил Мишустин АПК
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