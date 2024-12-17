Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

На Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 7,4 зафиксирован в акватории Кораллового моря у берегов островного государства Вануату, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

В РоссииЗемлетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано возле КамчаткиЧитать подробнее

По уточненным данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:47 по Москве во вторник землетрясения находился в 38 км западнее столицы Вануату - города Порт-Вила.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,3. По ее данным, эпицентр находился в 30 км от города Порт-Вила, очаг землетрясения находился на глубине 57,1 км.

Вануату Порт-Вила Коралловое море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть слабо дешевеет после спада накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос
Операция США и союзников против хуситов

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров о прекращении огня в Газе

Минобороны заявило, что РФ и США предупреждают друг друга о пусках МБР

Трамп не считает, что неопознанные дроны над Нью-Джерси запускают "враги США"

Трамп заявил, что может пересмотреть разрешение Киеву применять ракеты для ударов вглубь РФ

Трамп планирует поддерживать контакты с Путиным и Зеленским для решения кризиса

Трамп планирует поддерживать контакты с Путиным и Зеленским для решения кризиса

Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу

Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии106 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });