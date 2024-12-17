На Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 7,4 зафиксирован в акватории Кораллового моря у берегов островного государства Вануату, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По уточненным данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:47 по Москве во вторник землетрясения находился в 38 км западнее столицы Вануату - города Порт-Вила.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,3. По ее данным, эпицентр находился в 30 км от города Порт-Вила, очаг землетрясения находился на глубине 57,1 км.