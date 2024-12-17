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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

МИД РФ надеется на дружбу с Сирией, США нанесли авиаудар по хуситам, землетрясение в Вануату

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что может пересмотреть разрешение Киеву применять ракеты для ударов вглубь РФ. Он считает, что решение Байдена провоцирует эскалацию.

- МИД РФ выразил надежду на развитие отношений дружбы с Сирией. На Смоленской площади отметили, что внимательно следят за событиями в Сирии.

- На Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4. По интенсивности сотрясений в эпицентре оценивается как "уничтожающее".

- Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров о прекращении огня в Газе. В состав входят представители ЦАХАЛ, спецслужбы "Шин Бет" и разведслужбы "Моссад".

- США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена. Об этом сообщило американское Центральное командование вооруженных сил.

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