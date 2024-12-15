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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:35

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано возле Камчатки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром в воскресенье в Тихом океане возле Камчатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива в 164 км восточнее села Мильково Мильковского муниципального округа на глубине 123 км", - говорится в сообщении.

Подземные толчки ощутили силой до двух баллов в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также в Елизовском муниципальном районе. Угроза цунами не объявлялась. Никто не пострадал, разрушений нет.

Камчатка землетрясение
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