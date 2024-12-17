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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Сеул введет санкции за участие в сотрудничестве между РФ и КНДР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея объявила о санкциях в отношении 11 физических и 15 юридических лиц за предположительное участие в сотрудничестве между Россией и КНДР, сообщает агентство "Ренхап".

Отмечается, что санкции вводятся за участие обозначенных лиц "в незаконном военном сотрудничестве с Россией в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

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Новые санкции вступят в силу в четверг, 19 декабря.

Среди граждан КНДР, в отношении которых вводятся санкции, есть высокопоставленные генералы. В частности, заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии Ким Ён Бок и директор ее оперативного бюро Син Гым Чхоль, а также корпус военных КНДР "Буря" и его командующий Ли Бон Чжун, якобы дислоцированные в России, северокорейский разработчик ракет Ли Сон Чжин.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что дислоцированные в РФ военные КНДР уже принимают участие в боевых операциях против ВСУ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления американских представителей о том, что на территории России находятся около 10 тыс. военных из Северной Кореи. Он отметил: сами эти представители подчеркивают, что не имеют соответствующих подтверждений.

КНДР Сеул ООН
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