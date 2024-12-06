Полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследования в отношении президента

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Полиция и прокуратура Южной Кореи создали отдельные следственные группы для рассмотрения обвинений, связанных с кратковременным введением президентом страны Юн Сок Елем военного положения, сообщает Yonhap.

По данным агентства, полиция создала специальную следственную группу, состоящую примерно из 120 человек, для рассмотрения четырех жалоб, в которых Юн Сок Ель и другие лица обвиняются в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением и последующей отменой военного положения в стране.

Прокуратура также сообщила о формировании специального штаба во главе с руководителем Высшей прокуратуры Сеула Пак Се Хеном для рассмотрения аналогичных жалоб.

Ранее лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал к немедленному отстранению Юн Сок Еля от власти.

В то же время главная оппозиционная партия добивается голосования по предложению об импичменте президента в субботу, 7 декабря.

Ранее южнокорейская оппозиция во главе с Демократической партией в ответ на действия президента внесла на рассмотрение парламента страны предложение об импичменте Юн Сок Ёля.

"Представители шести оппозиционных партий в среду передали в секретариат Национального собрания соответствующее ходатайство, под которым поставил подписи 191 депутат", - сообщило южнокорейское издание "Чосон ильбо".

Депутаты обвинили Юн Сок Ёля в том, что он накануне объявил в стране военное положение, проигнорировав требующиеся для этого законные и конституционные предварительные условия, в силу чего эту чрезвычайную меру нельзя считать действительной. Кроме того, она идет вразрез с принципами соблюдения национального суверенитета, разделения властей, политического нейтралитета государственных должностных лиц и основных свобод, таких как выбор места жительства, передвижение, деятельность политических партий и выбор рода занятий.

В соответствии с правилами работы Национального собрания голосование по импичменту должно пройти в срок от 24 до 72 часов после представления предложения, напоминает "Чосон ильбо".

Для принятия предложения по импичменту требуется большинство в две трети голосов, которое должно быть поддержано как минимум восемью законодателями от правящей партии "Гражданская сила".