Бывший министр обороны Южной Кореи попытался совершить самоубийство

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Арестованный экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой, сообщило агентство "Ренхап".

"Ким Ен Хен попытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула, где он содержится по обвинению в мятеже, связанному с расследованием введения ранее военного положения", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что об этом парламент информировал представитель исправительного учреждения во время парламентских слушаний.

Как сообщалось, Ким Ен Хен официально арестован в среду по обвинению в помощи президенту Юн Сок Ёлю в организации мятежа, провоцировании беспорядков "для подрыва национальной конституции" путем кратковременного введения военного положения.

Прокуратура выдала ордер на арест Ким Ен Хена, обвинив его в "важных действиях" во время мятежа и злоупотреблении властью.

Сам президент Южной Кореи объявлен подозреваемым, ему запрещено выезжать за границу.

Согласно южнокорейскому законодательству, глава государства обладает иммунитетом от судебного преследования во время пребывания на посту, исключение - обвинение в мятеже.

По сообщению "Ренхап", в среду полиция провела обыски в администрации президента и главном управлении полиции в рамках расследования введения Юн Сук Ёлем военного положения. Самого президента в момент обысков в здании администрации не было, уточняет агентство.