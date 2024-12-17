Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории Филиппинского моря у берегов японского острова Кюсю, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 07:09 по Москве во вторник, эпицентр находился в 28 км юго-восточнее города Каноя, примерно в 1 км от берега.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,2. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 165,5 км.