Турция и ЕС согласны в необходимости формирования инклюзивного правительства в Сирии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Брюссель сходятся во мнении относительно необходимости формирования инклюзивного правительства в Сирии, сообщает Anadolu.

"Мы сошлись во мнениях о необходимости сохранения суверенитета и целостности Сирии с формированием инклюзивного правительства, - сказал Эрдоган после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. - Сирия сможет восстановиться только через помощь соседних государств, международного сообщества".

Сама фон дер Ляйен заявила, что "законные поводы для беспокойств Турции" в сфере безопасности в САР должны быть учтены. Она также призвала сосредоточиться на восстановлении Сирии.

Ранее на этой неделе The Wall Street Journal писала, что в Вашингтоне обеспокоены возможными планами Турции занять сирийские территории, контролируемые курдскими силами. По данным WSJ, Анкара значительно усилила военное присутствие близ границы с Сирией.