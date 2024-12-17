Поиск

Турция и ЕС согласны в необходимости формирования инклюзивного правительства в Сирии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Брюссель сходятся во мнении относительно необходимости формирования инклюзивного правительства в Сирии, сообщает Anadolu.

"Мы сошлись во мнениях о необходимости сохранения суверенитета и целостности Сирии с формированием инклюзивного правительства, - сказал Эрдоган после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. - Сирия сможет восстановиться только через помощь соседних государств, международного сообщества".

Сама фон дер Ляйен заявила, что "законные поводы для беспокойств Турции" в сфере безопасности в САР должны быть учтены. Она также призвала сосредоточиться на восстановлении Сирии.

Ранее на этой неделе The Wall Street Journal писала, что в Вашингтоне обеспокоены возможными планами Турции занять сирийские территории, контролируемые курдскими силами. По данным WSJ, Анкара значительно усилила военное присутствие близ границы с Сирией.

Реджеп Тайип Эрдоган Сирия Турция Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кобахидзе раскритиковал решение ЕС отменить безвиз для обладателей диппаспортов Грузии

Кобахидзе раскритиковал решение ЕС отменить безвиз для обладателей диппаспортов Грузии

Нефть слабо дешевеет после спада накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 17 декабря

На Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,4

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос

Временно отстраненного с поста президента Южной Кореи вызвали на допрос
Операция США и союзников против хуситов

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена

США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров о прекращении огня в Газе

Минобороны заявило, что РФ и США предупреждают друг друга о пусках МБР

Трамп не считает, что неопознанные дроны над Нью-Джерси запускают "враги США"

Трамп заявил, что может пересмотреть разрешение Киеву применять ракеты для ударов вглубь РФ

Хроники событий
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов174 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2059 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии107 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });