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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Курды и поддерживаемые Турцией силы достигли соглашения о перемирии в Манбидже

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Курдский военный альянс "Сирийские демократические силы" (СДС) и поддерживаемая Анкарой "Сирийская национальная армия" (СНА) при посредничестве США смогли договориться о прекращении огня в городе Манбидж на севере Сирии, заявил командующий СДС Мазлум Абди.

"При посредничестве США мы достигли соглашения о прекращении огня в Манбидже с целью гарантировать безопасность граждан", - приводит телеканал "Рудау" его слова.

"Бойцы военного совета Манбиджа, отбивавшие атаки с 27 ноября, отойдут с позиций", - отметил он.

По его словам, необходимо как можно скорее установить режим прекращения огня по всей Сирии и инициировать политический процесс.

Вместе с тем турецкие СМИ сообщали о захвате Манбиджа еще в понедельник. Во вторник представитель властей самопровозглашенной курдской автономии Рожава подтверждал, что СНА контролирует город.

В СДС заявляли, что Турция поддерживает СНА с воздуха. Также в СДС накануне сообщили, что отряды СНА предприняли безуспешные попытки захватить важнейший мост южнее города Кобани и ГЭС "Тишрин" на реке Евфрат в провинции Алеппо. Однако в управлении дамбой сообщили, что она вышла из строя из-за атак СНА, и предупредили о возможной катастрофе из-за перелива воды через плотину.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Между тем 1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии.

Хроника 08 – 11 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Турция Манбидж Сирия Сирийские демократические силы Сирийская электронная армия
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