Эрдоган заявил, что Турция и Ливан объединят усилия для помощи Сирии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Анкара и Бейрут будут вместе работать над поддержкой Сирии, заявил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьером Ливана Наджибом Микати.

"Как два важных соседа Сирии мы договорились с Ливаном действовать сообща. (...) Мы намерены помочь Сирии вновь встать на ноги", - приводит слова Эрдогана Управление по связям при администрации турецкого президента в соцсети X.

По мнению Эрдогана, "стабильность Сирии означает стабильность всего региона".

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.