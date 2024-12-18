Курды обвинили протурецкие силы в нарушениях перемирия у Кобани на севере Сирии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" (СДС) обвинили поддерживаемую Анкарой "Сирийскую национальную армию" (СНА) и турецких военных в нарушениях режима прекращения огня у города Кобани на севере Сирии, сообщил курдский телеканал "Рудау".

"Несмотря на попытки деэскалации ситуации со стороны США, Турция и ее наемники продолжали атаки в окрестностях Кобани, ГЭС "Тишрин" и города Айн Исса вчера и сегодня", - заявили СДС.

В движении уточнили, что Турция оказывала СНА поддержку с воздуха. Также ранее курдские власти предупреждали, что атаки серьезно повредили ГЭС "Тишрин".

11 декабря стало известно, что при посредничестве США курды и СНА заключили соглашение о перемирии в районе города Манбидж, который курдские силы покинули. 17 декабря в Госдепартаменте США заверяли, что Вашингтону удалось обеспечить продление режима прекращения огня между протурецкими отрядами и курдским ополчением до конца текущей недели.

Также 17 декабря представитель СДС в Вашингтоне отмечала, что США желают сохранить режим прекращения огня и обвинила Анкару во враждебном отношении к курдам. Командующий СДС Мазлум Абди в этот же день предложил создать демилитаризованную зону под наблюдением США в районе Кобани с целью развеять опасения Турции в сфере безопасности.

1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. Отряды СНА установили контроль над городами Телль-Рифаат и Манбидж. В СДС предупреждали, что теперь СНА и Турция готовятся атаковать Кобани.