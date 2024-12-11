Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Вооруженная оппозиция намерена создать новую армию Сирии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженная оппозиция Сирии будет формировать новую общенациональную армию, сообщило издание The National со ссылкой на командира поддерживаемой Турцией "Сирийской национальной армии" (СНА).

"Нынешние силы растворятся в новых войсках", - заявил собеседник издания.

Он отметил, что вооруженные силы будут тренировать инструкторы из другой страны, не уточнив, какой именно. При этом в переходной период продолжат функционировать некоторые прежние военные структуры оппозиции.

Представитель СНА заверил, что в вооруженные силы войдут представители всех этно-конфессиональных групп Сирии.

Кроме того, он сказал, что между СНА и группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ) в прошлом случались конфликты. "Разногласия полностью не преодолели до сих пор, но сирийские интересы требуют от нас участия в боях за освобождение Сирии с убежденностью в том, что проект "Хайят Тахрир аш-Шам" Сирии не подходит", - разъяснил командир.

Он также заявил, что наступление СНА против курдских отрядов преследует цель "покончить с проектом сепаратистов". СНА продвигаются в районе города Серрин-эш-Шималия в провинции Алеппо южнее удерживаемого курдами города Кобани.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. Ранее стало известно, что курдские отряды покидают город Манбидж.

Хроника 08 – 11 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Турция Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия направила запрос на агреман новому послу РФ в США

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения

Премьер Южной Кореи извинился, что не предотвратил введение военного положения
Смена власти в Сирии

Москва поддерживает контакты с силами, контролирующими Сирию

Трамп назвал приоритетом внешней политики США урегулирование на Украине

Смена власти в Сирии

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Ждет ли Сирию ливийский сценарий?

Уолл-стрит закрылась снижением индексов на 0,3-0,4%

Уолл-стрит закрылась снижением индексов на 0,3-0,4%

Что случилось этой ночью: среда, 11 декабря

Бывший министр обороны Южной Кореи попытался совершить самоубийство

Байден рассматривает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти

Трамп назначил главу Федеральной торговой комиссии США

Трамп назначил главу Федеральной торговой комиссии США
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии88 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов173 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });