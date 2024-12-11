Вооруженная оппозиция намерена создать новую армию Сирии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженная оппозиция Сирии будет формировать новую общенациональную армию, сообщило издание The National со ссылкой на командира поддерживаемой Турцией "Сирийской национальной армии" (СНА).

"Нынешние силы растворятся в новых войсках", - заявил собеседник издания.

Он отметил, что вооруженные силы будут тренировать инструкторы из другой страны, не уточнив, какой именно. При этом в переходной период продолжат функционировать некоторые прежние военные структуры оппозиции.

Представитель СНА заверил, что в вооруженные силы войдут представители всех этно-конфессиональных групп Сирии.

Кроме того, он сказал, что между СНА и группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в РФ) в прошлом случались конфликты. "Разногласия полностью не преодолели до сих пор, но сирийские интересы требуют от нас участия в боях за освобождение Сирии с убежденностью в том, что проект "Хайят Тахрир аш-Шам" Сирии не подходит", - разъяснил командир.

Он также заявил, что наступление СНА против курдских отрядов преследует цель "покончить с проектом сепаратистов". СНА продвигаются в районе города Серрин-эш-Шималия в провинции Алеппо южнее удерживаемого курдами города Кобани.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

1 декабря СНА начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. Ранее стало известно, что курдские отряды покидают город Манбидж.