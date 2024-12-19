Девять человек погибли в результате израильских ударов по Йемену

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Удары Армии обороны Израиля в четверг по предполагаемым позициям хуситов в Йемене привели к гибели девяти человек, сообщают арабские СМИ.

Отмечается, что семь человек скончались при атаке в районе порта Эс-Салиф, еще двое - в результате авиаудара по нефтяному объекту в районе Рас-Иса в Красном море. Три человека получили ранения.

Ранее сообщалось о серии авиаударов утром в четверг по столице Йемена, а также провинции Ходейда, где расположены порты Ходейда, эс-Салиф и Рас-Иса. Сообщения об авиаударах появились вскоре после того, как ракета из Йемена была запущена в центральную часть Израиля и перехвачена израильскими ВВС.