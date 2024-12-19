Поиск
Важно
Путин: Прямая линия

Девять человек погибли в результате израильских ударов по Йемену

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Удары Армии обороны Израиля в четверг по предполагаемым позициям хуситов в Йемене привели к гибели девяти человек, сообщают арабские СМИ.

Отмечается, что семь человек скончались при атаке в районе порта Эс-Салиф, еще двое - в результате авиаудара по нефтяному объекту в районе Рас-Иса в Красном море. Три человека получили ранения.

Ранее сообщалось о серии авиаударов утром в четверг по столице Йемена, а также провинции Ходейда, где расположены порты Ходейда, эс-Салиф и Рас-Иса. Сообщения об авиаударах появились вскоре после того, как ракета из Йемена была запущена в центральную часть Израиля и перехвачена израильскими ВВС.

Йемен Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Германии Volkswagen и профсоюзы близки к соглашению о сохранении заводов

В Германии Volkswagen и профсоюзы близки к соглашению о сохранении заводов

Что случилось этой ночью: четверг, 19 декабря

Лондон в 2025 году предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на $285 млн

Лондон в 2025 году предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на $285 млн

Блинкен оценил возможность переговоров между США и Ираном

Блинкен оценил возможность переговоров между США и Ираном

Госдеп внес связанные с "Северным потоком 2" компании и суда в еще один санкционный список

Госдеп внес связанные с "Северным потоком 2" компании и суда в еще один санкционный список

ФРС повысила прогноз инфляции на 2025 год, ожидает ставку 3,9% на конец года

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

Сенат США одобрил оборонный бюджет в $895 млрд

Что произошло за день: среда, 18 декабря

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля
Хроники событий
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"7 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5577 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });