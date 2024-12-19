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Нетаньяху назвал хуситов последним функционирующим звеном иранской "оси зла"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы остались последними "пособниками" Ирана в ближневосточном регионе после заключения перемирия между Израилем и ливанским движением "Хезболла" и падением режима президента Башара Асада в Сирии, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"После ХАМАС, "Хезболлы" и падения режима Асада в Сирии хуситы являются едва ли не последним оставшимся звеном иранской оси зла", - приводит слова Нетаньяху агентство Associated Press.

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Израильский премьер также пообещал, что хуситы "на горьком опыте убедятся: те, кто наносят вред Израилю, платят за это очень высокую цену".

Кроме того, по мнению Нетаньяху, Израиль действует ради всего международного сообщества, когда наносит удары по хуситам.

"Они нападают не только на нас, они нападают на весь мир, на международные морские и торговые пути. Таким образом, когда Израиль действует против хуситов, он действует от имени всего международного сообщества", - подчеркнул Нетаньяху.

Ранее сообщалось о серии авиаударов утром в четверг по столице Йемена, а также по провинции Ходейда, где расположены порты Ходейда, эс-Салиф и Рас-Иса. Сообщения об авиаударах появились вскоре после того, как ракета из Йемена была запущена в центральную часть Израиля, и ее перехватили израильские ВВС.

Биньямин Нетаньяху Израиль Иран Йемен хуситы
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