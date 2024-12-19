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В США CVS обвинили в содействии незаконному распространению рецептурных препаратов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минюст США обвинил CVS Pharmacy Inc., подразделение компании CVS Health Corp., в отпуске препаратов по незаконным рецептам в нарушение Закона о контролируемых веществах (CSA).

Действия CVS Pharmacy, которая управляет сетью из более 9 тысяч аптек, усугубили национальный опиоидный кризис в США, считает регулятор.

Министерство юстиции утверждает, что с 17 октября 2013 года по настоящее время CVS сознательно отпускала контролируемые препараты по рецептам, не имеющим законной медицинской цели, недействительным, а также выписанным без соблюдения обычной профессиональной практики.

CVS Pharmacy получала возмещение по некоторым из незаконных рецептов в рамках федеральных программ здравоохранения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.

"CVS оказывала давление на своих фармацевтов, чтобы они принимали рецепты, не тратя времени на их проверку", - сказал главный заместитель помощника генерального прокурора Брайан Бойнтон, отметив, что подобные действия усугубляли опиоидный кризис в стране.

Нарушения со стороны CVS стали следствием действующих в компании поощрительных систем и кадровой политики, в которых корпоративная прибыль важнее безопасности пациентов, заявила прокуратура. Персонала, предусмотренного в CVS для аптек, недостаточно для выполнения установленных компанией показателей эффективности при соблюдении требований законодательства.CVS игнорировала многочисленные доказательства, поступавшие из разных источников, включая ее собственных фармацевтов и внутренние данные, указывающие на то, что в ее аптеках принимались незаконные рецепты, говорится в заявлении .

Компания оспаривает обвинения и будет активно защищаться от иска, пишет Barron's со ссылкой на представителя CVS.

"Мы сотрудничали с Министерством юстиции в этом расследовании более четырех лет и категорически не согласны с обвинениями и ложными заявлениями этого иска", - сказал он изданию.

США CVS Health Минюст Брайан Бойнтон CVS Pharmacy Inc
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