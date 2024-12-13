McKinsey выплатит $650 млн для урегулирования "опиоидного" дела

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская консалтинговая McKinsey выплатит $650 млн для урегулирования претензий в рамках уголовного расследования ее сотрудничества с производителями опиоидов и за препятствование правосудию, пишет Financial Times.

Бывший старший партнер компании признал вину в препятствовании этому расследованию за счет уничтожения документов.

McKinsey взяла на себя ответственность за свои действия, которые, по словам властей, включали "осознанный и намеренный сговор" с производителем обезболивающих Purdue Pharma и другими с целью содействия некорректному брендированию рецептурных препаратов.

Консультации McKinsey по стимулированию продаж опиоидов пришлись на период усугубления ситуации с зависимостью в США, унесшей сотни тысяч жизней.