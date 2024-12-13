Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

McKinsey выплатит $650 млн для урегулирования "опиоидного" дела

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американская консалтинговая McKinsey выплатит $650 млн для урегулирования претензий в рамках уголовного расследования ее сотрудничества с производителями опиоидов и за препятствование правосудию, пишет Financial Times.

Бывший старший партнер компании признал вину в препятствовании этому расследованию за счет уничтожения документов.

McKinsey взяла на себя ответственность за свои действия, которые, по словам властей, включали "осознанный и намеренный сговор" с производителем обезболивающих Purdue Pharma и другими с целью содействия некорректному брендированию рецептурных препаратов.

Консультации McKinsey по стимулированию продаж опиоидов пришлись на период усугубления ситуации с зависимостью в США, унесшей сотни тысяч жизней.

McKinsey Purdue Pharma США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Грузии запретили приходить на митинги в масках и использовать пиротехнику

В Грузии запретили приходить на митинги в масках и использовать пиротехнику

В Венгрии заявили, что нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию

В Венгрии заявили, что нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

Спикер грузинского парламента уверен, что итоги выборов придется принять всем

WSJ сообщила, что Трамп изучает возможность ударов по Ирану

WSJ сообщила, что Трамп изучает возможность ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

США вводит визовые ограничения в отношении чиновников и законодателей Грузии

Обострение палестино-израильского конфликта

Более 30 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Военная операция на Украине

Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5552 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });