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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Walgreens выплатит около $5 млрд для урегулирования исков по "опиоидному делу"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance договорилась выплатить около $5 млрд для урегулирования "значительного большинства" исков, касающихся "опиоидного кризиса".

В сообщении компании говорится, что соглашение предусматривает выплату $4,79 млрд американским штатам, участвовавшим в подаче исков, а также $154,5 млн племенам североамериканских индейцев. При этом выплаты будут осуществляться в течение 15 лет.

ЭкономикаФармкомпания Teva выплатит $4,3 млрд в США в рамках "опиоидного дела"Читать подробнее

Власти США обвинили ряд фармкомпаний в продвижении использования опиоидов там, где это не было необходимо с медицинской точки зрения.

Walgreens не признала вину в совершении нарушений.

Ранее в среду об аналогичном соглашении сообщила американская сеть аптек CVS Health Corp.. Она выплатит около $5 млрд за 10 лет.

Акции Walgreens на предварительных торгах в среду дорожают на 1,9%.

США Walgreens
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