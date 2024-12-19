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Путин: Прямая линия

Румынские социал-демократы вышли из переговоров по коалиционному правительству

Лидер партии Чолаку обвинил участников коалиции в эгоцентризме

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Социал-демократическая партия Румынии (СДП) отказалась от формирования коалиционного прозападного правительства с другими прошедшими в парламент проевропейскими партиями, сообщает Bloomberg.

"Мы не бежим от ответственности - и мы понимаем, какая это тяжелая ситуация, но, к сожалению, нельзя построить что-то устойчивое с партнерами, которые не могут оставить в стороне собственное эго", - написал в соцсети лидер социал-демократов и уходящий премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Он заявил, что будет готов оказывать поддержку проевропейскому правительству меньшинства правого толка, но входить в него не намерен.

Ранее в декабре сообщалось, что проевропейские партии Румынии договорились работать над формированием коалиционного правительства.

Недавно в Румынии состоялись президентские (первый тур) и парламентские выборы. Лидером первого тура президентских выборов стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, однако накануне второго тура Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура, сославшись на "очевидные нарушения избирательного процесса".

На парламентских выборах в Румынии победу одержали партии, ориентированные на европейский путь развития страны.

Конституционный суд Румыния Марчел Чолаку Кэлин Джорджеску
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