Москва отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия придерживается принципиальной линии недопустимости вмешательства во внутренние дела Румынии и других государств, в частности, в выборы, и отвергает соответствующие обвинения, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Кампания по выборам президента Румынии (...) сопровождается беспрецедентным всплеском антироссийской истерии. За этим просматривается стремление повлиять на сознание и волеизъявление граждан страны. Из уст местных политиков, чиновников и представителей СМИ звучат все более и более абсурдные обвинения", - напомнила она.

Захарова отметила "надуманную "реакцию" официального представителя МИД Румынии на публикацию в одной из социальных сетей, которая была раскручена в румынском информационном поле и преподнесена как якобы проявление "гибридной войны" со стороны России и чуть ли не посягательство на румынскую государственность".

"Призываем прекратить впутывать нашу страну в игры, к которым мы не имеем никакого отношения и интереса, и раздувать "российскую угрозу" для манипулирования общественным сознанием, тем более когда речь идёт о деликатном моменте - выборах президента страны", - заявила Захарова.

Ранее Верховный суд Румынии принял решение пересчитать голоса по итогам тура прошедших президентских выборов, в ходе которых в первом туре победу одержал кандидат правых взглядов 62-летний Келин Джорджеску. Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов, пересчет голосов был отменен.