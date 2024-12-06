В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Судьи Конституционного суда Румынии в пятницу приняли единогласное решение аннулировать результаты первого тура президентских выборов, который прошел 24 ноября, сообщает Румынское телевидение.

По данным собеседников телеканала, решение аннулировать итоги первого тура принято в силу того, что появились новые данные, свидетельствующие о том, что выборы прошли с нарушениями. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, длилось пять часов.

Наблюдатели назвали решение Конституционного суда беспрецедентным.

Телеканал отмечает, что теперь процесс выборов президента Румынии будет запущен с нуля и в полном объеме - кандидатам придется заново регистрироваться и проходить процедуру проверки в Центральном избирательном бюро, которое огласит новую дату выборов.

8 декабря в Румынии должен был пройти второй тур президентских выборов, в котором должны были бороться независимый кандидат Кэлин Джорджеску и председатель "Союза спасения румын" Елена Ласкони.