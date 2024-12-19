В АТОР заявили о готовности Кипра принимать больше туристов из России

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Кипр хотел бы принимать больше туристов из России и сохраняет режим максимального благоприятствования в вопросе оформления виз россиянам, несмотря на некоторое ужесточение требований к документам заявителей, общее для всех стран Евросоюза, сообщила Ассоциация туроператоров России после встречи ее представителя с послом республики.

"По инициативе кипрской стороны состоялась встреча вице-президента АТОР по международному туризму Артура Мурадяна с послом Республики Кипр в России доктором Кипросом Йоргаллисом. Поводом стали недавние обновления требований к пакету документов для получения кипрской визы и сроков ее оформления. Кипрские дипломаты пояснили, что кардинальных изменений в визовом процессе не произошло. Республика по-прежнему сохраняет максимальный режим благоприятствования для российских заявителей в вопросе выдачи виз. Срок рассмотрения заявлений на визу составляет 3-7 рабочих дней. Сотрудники консульства стремятся максимально оперативно рассматривать все обращения, чтобы обеспечить выход готовых документов до начала поездки туристов", - отмечается в сообщении.

В консульстве готовы в случае увеличения потока желающих оформить визы рассмотреть вопрос подключения визовых центров, чтобы справиться с высокой загрузкой.

"Как пояснил на встрече Йоргаллис, требования о предоставлении в пакете на визу выписки из ПФР за последние 10 лет и других документов связаны с обновлением общих требований ЕС к правилам выдачи шенгенских и национальных виз. Новые нормы теперь актуальны для всех стран Шенгенской зоны и Евросоюза, включая Кипр. Кипрская сторона очень заинтересована в сотрудничестве с российскими туроператорами, для них действует возможность оформления виз клиентам без личного присутствия. Посол выразил надежду, что в 2025 году благодаря отлаженному визовому процессу и активному взаимодействию с туроператорами турпоток из России на Кипр увеличится", - добавили в АТОР.

В 2023 году Кипр посетило 65,8 тысячи российских туристов, что на 45% больше, чем годом ранее. В отсутствие прямой перевозки россияне летят на Кипр стыковочными рейсами. Для посещения Кипра россиянам требуется виза, которая оформляется бесплатно. Для поездки можно также использовать действующую шенгенскую визу. По данным АТОР, за 11 месяцев 2024 года количество выданных в России кипрских национальных виз увеличилось на 15,5%.

В 2019 году турпоток из России на остров составил более 780 тысяч человек.