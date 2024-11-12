Китай стал лидером въездного турпотока в Россию за девять месяцев 2024 года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Более 13 млн иностранных граждан посетили Россию в январе-сентябре, из них почти 1,3 млн - с целью туризма, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

За девять месяцев 2024 года в РФ приехало почти на 11% больше иностранцев, чем за аналогичный период прошлого года (11,75 млн). Число въездных туристических поездок увеличилось почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по въезду в Россию со всеми целями стал Узбекистан - 2,65 млн. Второе место занял Казахстан, откуда приехали 2,63 млн человек. Замыкает тройку Таджикистан с 1,4 млн поездок. За ними следуют Китай (1,37 млн) и Киргизия (889,6 тыс.). В первую десятку также вошли Абхазия (539,75 тыс.), Азербайджан (401,8 тыс.), Белоруссия (396,6 тыс.) и Монголия (281,1 тыс.).

Лидером въездного турпотока в январе-сентябре стал Китай, откуда приехали 731,9 тыс. путешественников. Это почти в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место занимает Германия с 52,4 тыс. туристов (плюс 24,4% к прошлому году). Замыкает тройку лидеров Иран, откуда приехали 45,5 тыс. туристов, это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-5 также вошли Туркмения (45,6 тыс., плюс 93,4%) и Турция (44,15 тыс., плюс 30,8%).

В первую десятку также вошли ОАЭ, откуда приехали 43,3 тыс. туристов. Далее следуют Саудовская Аравия (39,1 тыс.), Казахстан (19 тыс.), Индия (17,7 тыс.) и Эстония (13,7 тыс.).